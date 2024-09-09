Trabzonspor ve Beşiktaş Arasındaki Maçın Biletleri Satışa Çıktı

Biletler Satışta
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan maçın biletleri, futbolseverlerin beğenisine sunuldu.
Maç Bilgileri
Karşılaşma, Papara Park'ta 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Bilet Fiyatları
Bilet fiyatları şu şekildedir:
- VIP Platinum-B: 4,500 lira
- VIP Platinum-A/C: 4,000 lira
- VIP Gold: 3,000 lira
- VIP Silver: 2,500 lira
- Batı tribün: 1,000 lira
- Doğu tribün: 800 lira
- Fırtına tribün: 700 lira
- Güney-Kuzey kale arkası: 350 lira
Taraftar Yoğunluğu
Taraftarlar, Atatürk Alanı’ndaki satış gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturarak bilet almak için büyük bir heyecanla bekliyor.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluşturdu.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluşturdu.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluşturdu.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluşturdu.