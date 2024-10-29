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Trabzonspor ve Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışta

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 13:28
Trabzonspor ve Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışta

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Biletleri Artık Satışta!

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamada, dikkat çeken fiyat detayları paylaşıldı.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Papara Park'ta, saat 19.00'da başlayacak. Taraftarların ilgisini çekmesi beklenen maç için bilet fiyatları şöyle belirlendi:

  • VIP Platinum-B: 5.000 TL
  • VIP Platinum A/C: 4.500 TL
  • VIP Gold: 3.750 TL
  • VIP Silver: 3.000 TL
  • Batı tribün: 1.250 TL
  • Doğu üst tribün: 900 TL
  • Fırtına tribün: 800 TL
  • Güney-Kuzey kale arkası: 400 TL

Bilet Satış Noktaları

Öte yandan, taraftarlar biletlerini Atatürk Alanı'ndaki satış noktasından da temin edebiliyor. Maçın atmosferinin ve rekabetin yoğun olacağı düşünülüyor.

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