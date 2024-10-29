Trabzonspor ve Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışta

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Biletleri Artık Satışta!
Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamada, dikkat çeken fiyat detayları paylaşıldı.
Maç Bilgileri
Karşılaşma, Papara Park'ta, saat 19.00'da başlayacak. Taraftarların ilgisini çekmesi beklenen maç için bilet fiyatları şöyle belirlendi:
- VIP Platinum-B: 5.000 TL
- VIP Platinum A/C: 4.500 TL
- VIP Gold: 3.750 TL
- VIP Silver: 3.000 TL
- Batı tribün: 1.250 TL
- Doğu üst tribün: 900 TL
- Fırtına tribün: 800 TL
- Güney-Kuzey kale arkası: 400 TL
Bilet Satış Noktaları
Öte yandan, taraftarlar biletlerini Atatürk Alanı'ndaki satış noktasından da temin edebiliyor. Maçın atmosferinin ve rekabetin yoğun olacağı düşünülüyor.