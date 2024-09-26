Trabzonspor ve Konyaspor Maçında Gözlemci Değişikliği

Trabzonspor-Konyaspor Maçında Gözlemci Değişti

29 Eylül Pazar günü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında düzenlenecek olan karşılaşmanın gözlemcisi değişti.

TFF'nin Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı resmi açıklamada gözlemci Cem Papila'nın son dakika gelişen özel bir durum nedeniyle görev yerinin değiştirildiğini belirtti. TFF, Papila'nın yerine Merkez Hakem Kurulu'nun Hasan Serdar Çakıroğlu'nu atadığını duyurdu.

Önemli Bilgi: 7. hafta mücadelesi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor ve bu değişiklik, maçın seyir zevkini etkileme potansiyeline sahip.