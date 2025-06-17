DOLAR
39,39 -0,05%
EURO
45,54 0,11%
ALTIN
4.292,02 -0,23%
BITCOIN
4.150.084,31 3,13%

Trabzonspor ve Onvo'dan Güçlü Sponsorluk Anlaşması

Trabzonspor, Onvo ile yeni forma sırt sponsorluk anlaşmasını duyurdu. Anlaşma, Zorlu Raffles Otel'de gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 15:37
Trabzonspor ve Onvo'dan Güçlü Sponsorluk Anlaşması

Trabzonspor ve Onvo'dan Güçlü Sponsorluk Anlaşması

Trabzonspor Kulübü, Onvo ile yeni bir forma sırt sponsorluk anlaşması imzaladı. Tören, İstanbul'da bulunan Zorlu Raffles Otel'de gerçekleşti ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Onvo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca katıldı.

Ertuğrul Doğan'dan Açıklamalar

Törende konuşan Doğan, "Çok kıymetli bir iş birliğine daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güçlü iş birliği sadece 2 marka arasında değil; vizyonu ve gelişime inancı olan iki yapının yol arkadaşlığıdır. Trabzonspor olarak sadece saha içine değil, saha dışına da önem veriyoruz" dedi.

Doğan, transfere ilişkin olarak Göztepe'de forma giyen Brezilyalı santrfor Romuloyu beğendiklerini ancak henüz bir gelişme yaşanmadığını ifade etti. Ayrıca, İngiltere'nin Ipswich takımında görev alan sağ bek Axel Tuanzebenin izleme ekibi tarafından takip edildiğini açıkladı.

Uğurcan Çakır ve Transfer Planları

Uğurcan Çakır hakkında ise Doğan, "Kaptanımızla alakalı daha önce defalarca açıklama yaptım. Hala bazı konular gündemde dolaşıyor. Uğurcan takımın kaptanıdır, başkan olarak aklımda olan futbolu bırakmasıdır. Şu an itibarıyla Uğurcan için hiçbir kulüpten resmi teklif gelmedi" açıklamasında bulundu.

Transferde dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Doğan, "Geldiğimiz günden beri Trabzonspor'un mali yapısını kontrol altına almak için çalışıyoruz. Sermaye artırımıyla borçlarımızı indirmeyi hedefliyoruz. Kulübün gelecek için endişesi olmayacak" şeklinde konuştu.

Basketbol ve Onvo'nun Anlamı

Mehmet Atmaca, "Trabzonspor ile buluşmamız biraz geç oldu. Geçmişte ilk sponsorluk deneyimimizi 2013'te gerçekleştirmiştik. Şimdi Trabzonspor ile birlikte daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum" dedi.

Doğan, bunun yanı sıra takımın mali durumuna da vurgu yaparak, "Kulübün borçlarının 2 milyarın altına inmesi ve faiz yükünden kurtulmamız gerekiyor. Yabancı oyuncularımıza ilişkin ciddi rakamlar konuşuluyor; hepsi 10 milyonun üstünde" ifadelerini kullandı.

Anlaşma, karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi ve Trabzonspor'un yeni bir sponsorluk dönemine girmesi bekleniyor.

Trabzonspor Kulübü, Onvo ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul'da bulunan Zorlu...

Trabzonspor Kulübü, Onvo ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul'da bulunan Zorlu Raffles Otel'de gerçekleştirilen imza törenine, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (solda) ile Onvo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca (sağda) katıldı.

Trabzonspor Kulübü, Onvo ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul'da bulunan Zorlu...

Trabzonspor Kulübü, Onvo ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul'da bulunan Zorlu Raffles Otel'de gerçekleştirilen imza törenine, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (solda) ile Onvo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca (sağda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başpehlivan Ali Gürbüz, Aksu Belediyesi ile Sözleşme İmzaladı
2
Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te İkinci Oldu
3
Marine Johannes: Avrupa Ligi'nde Şampiyonluk Hedefi
4
TBF Yöneticisi Ökten: 'EuroBasket 2025 için Hedefimiz Grubumuzdan Çıkmak'
5
Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu Milli Atıcılık Takımı'nı Ağırladı
6
KKTC'de Yağlı Güreşler Edirne Modeliyle Yeniden Canlanıyor
7
Galatasaray'ın Antalyaspor Maçında Öne Çıkan Notlar

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!