Trabzonspor ve Onvo'dan Güçlü Sponsorluk Anlaşması

Trabzonspor Kulübü, Onvo ile yeni bir forma sırt sponsorluk anlaşması imzaladı. Tören, İstanbul'da bulunan Zorlu Raffles Otel'de gerçekleşti ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Onvo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca katıldı.

Ertuğrul Doğan'dan Açıklamalar

Törende konuşan Doğan, "Çok kıymetli bir iş birliğine daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güçlü iş birliği sadece 2 marka arasında değil; vizyonu ve gelişime inancı olan iki yapının yol arkadaşlığıdır. Trabzonspor olarak sadece saha içine değil, saha dışına da önem veriyoruz" dedi.

Doğan, transfere ilişkin olarak Göztepe'de forma giyen Brezilyalı santrfor Romuloyu beğendiklerini ancak henüz bir gelişme yaşanmadığını ifade etti. Ayrıca, İngiltere'nin Ipswich takımında görev alan sağ bek Axel Tuanzebenin izleme ekibi tarafından takip edildiğini açıkladı.

Uğurcan Çakır ve Transfer Planları

Uğurcan Çakır hakkında ise Doğan, "Kaptanımızla alakalı daha önce defalarca açıklama yaptım. Hala bazı konular gündemde dolaşıyor. Uğurcan takımın kaptanıdır, başkan olarak aklımda olan futbolu bırakmasıdır. Şu an itibarıyla Uğurcan için hiçbir kulüpten resmi teklif gelmedi" açıklamasında bulundu.

Transferde dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Doğan, "Geldiğimiz günden beri Trabzonspor'un mali yapısını kontrol altına almak için çalışıyoruz. Sermaye artırımıyla borçlarımızı indirmeyi hedefliyoruz. Kulübün gelecek için endişesi olmayacak" şeklinde konuştu.

Basketbol ve Onvo'nun Anlamı

Mehmet Atmaca, "Trabzonspor ile buluşmamız biraz geç oldu. Geçmişte ilk sponsorluk deneyimimizi 2013'te gerçekleştirmiştik. Şimdi Trabzonspor ile birlikte daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum" dedi.

Doğan, bunun yanı sıra takımın mali durumuna da vurgu yaparak, "Kulübün borçlarının 2 milyarın altına inmesi ve faiz yükünden kurtulmamız gerekiyor. Yabancı oyuncularımıza ilişkin ciddi rakamlar konuşuluyor; hepsi 10 milyonun üstünde" ifadelerini kullandı.

Anlaşma, karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi ve Trabzonspor'un yeni bir sponsorluk dönemine girmesi bekleniyor.

Trabzonspor Kulübü, Onvo ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul'da bulunan Zorlu Raffles Otel'de gerçekleştirilen imza törenine, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (solda) ile Onvo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca (sağda) katıldı.

Trabzonspor Kulübü, Onvo ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul'da bulunan Zorlu Raffles Otel'de gerçekleştirilen imza törenine, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (solda) ile Onvo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca (sağda) katıldı.