Trabzonspor ve Rapid Wien İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trabzonspor-Rapid Wien Maç Özeti

Bugün gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu mücadelesinde Trabzonspor, Rapid Wien ile karşı karşıya geldi. İlk yarı, 0-0 berabere sonuçlandı.

İlk Yarıdaki Önemli Anlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takımda etkili olmaya çalıştı. 5. dakikada Eren Elmalı'nın yanlış pası sonrası ceza yayına giren Burgstaller, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti; fakat top auta gitti.

24. dakikada Rapid Wien'den Jansson, ceza yayının kenarından şut atarak kaleci Uğurcan'ı zorladı, ancak top kornere çıktı.

32. dakikada Trabzonspor'dan Visca, sağdan etkili bir orta yaptı. Denswil'in kafa vuruşu ise üstten auta gitti.

38. dakikada Ozan Tufan'ın serbest atışı sonrası kaleci Hedl, topu yere çarparak kontrol etti. 41. dakikada Burgstaller tekrar sahneye çıkarak ceza yayından bir şut daha denedi, ancak Uğurcan Çakır topu rahatlıkla kontrol etti.

Sonuç olarak, ilk yarıda etkili ataklar olsa da gol sesi çıkmadı ve karşılaşmanın ilk devresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarı Bekleniyor

Her iki takım da maçın ikinci yarısında galip gelmek için mücadele edecek. Trabzonspor ve Rapid Wien taraftarları, ekiplerinin göstereceği performansı heyecanla bekliyor.