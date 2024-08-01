Trabzonspor ve Ruzomberok Arasındaki Gerilim Dolu İlk Yarının Sonucu: 0-0

Trabzonspor ve Ruzomberok İlk Yarıda Nefes Kesti

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor evinde Ruzomberok ile karşılaştı. İlk yarıda her iki takım da net pozisyonlar bulmasına rağmen, devre arasında skor 0-0 tamamlandı.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Maçın ilk önemli tehlikesi 12. dakikada geldi. Trezeguet, soldan ceza alanına girdi ancak arka direkte Visca topa dokunamayınca Trabzonspor büyük bir golden oldu.

23. dakikada, sağ tarafta Visca'nın pasıyla Trezeguet kaleye vurdu fakat kaleci Furhwald, topu iki hamlede kontrol ederek tehlikeyi önledi.

28. dakikada, Tucny'nin soldan ortasında, Chrien'in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti. Bu pozisyon da Trabzonspor'un defansını zorladı.

İlk yarının en dikkat çekici anı ise 36. dakikada yaşandı. Kaleci Uğurcan Çakır, Hladik'in ortasında Chrien'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda harika bir refleksle topu kurtardı ve iki hamlede kontrol etti.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi ve ikinci yarıda her iki takım için de büyük bir mücadele bekleniyor.