DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.362.649,15 1,87%

Trabzonspor ve Sipay Bodrum FK Maçının İlk Yarısı 0-0 Beraberlikle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Trabzonspor-Sipay Bodrum FK karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 20:00
Trabzonspor ve Sipay Bodrum FK Maçının İlk Yarısı 0-0 Beraberlikle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de Gözler Trabzonspor ve Bodrum FK Maçında

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor ile Sipay Bodrum FK arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İlk Yarıda Kaçırılan Fırsatlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takımda pozisyon bulmakta zorlanmadı. 7. dakikada, sol çaprazdan ceza alanına giren Dimitrov, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Uğurcan tehlikeyi ayağıyla önlemeyi başardı.

9. dakikada Cihan Çanak'ın ceza yayı gerisinden çektiği şut, az farkla üstten auta gitti. 26. dakikada ise Cham'ın derinlemesine pasında Ozan Tufan, yakın mesafeden vuruş yaptı fakat top kaleci Sousa'da kaldı.

37. dakikada Seferi'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut, Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönüş topunu yakın mesafeden Celustka kaleye göndermek istedi, ancak savunmadan geri döndü ve top kornere gitti.

Maçın 40. dakikasında Üzeyir Ergün'ün sağdan yaptığı ortada Dimitrov'un kafa vuruşu ise yandan auta çıktı. İlk yarının son anlarına gelindiğinde, 45+2. dakikada Ali Şahin Yılmaz'dan kazandığı topla ceza alanına giren Mohammed, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalmasına rağmen, Uğurcan tekrar yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

Sonuç olarak, her iki takım da ilk yarıda gol atmayı başaramadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT 1 Canlı Maç İzle: Monaco - Barcelona Şampiyonlar Ligi Maçını Kesintisiz ve Donmadan İzle
2
Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat İle Yabancı Transferlerde Yeni Bir Sayfa Açılıyor
3
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor Maç Özeti: İlk Yarının Sonucu 1-0
4
TOFAŞ, Türk Telekom'u 93-82 Yenerek Zaferle Ayrıldı
5
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. Haftada Dikkat Çeken Maçlar
6
Boluspor-Kocaelispor Maçında Teknik Direktörler Değerlendirmelerde Bulundu
7
Gençlerbirliği, Adanaspor Maçına Hazır!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı