Trabzonspor ve Sipay Bodrum FK Maçının İlk Yarısı 0-0 Beraberlikle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de Gözler Trabzonspor ve Bodrum FK Maçında

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor ile Sipay Bodrum FK arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İlk Yarıda Kaçırılan Fırsatlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takımda pozisyon bulmakta zorlanmadı. 7. dakikada, sol çaprazdan ceza alanına giren Dimitrov, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Uğurcan tehlikeyi ayağıyla önlemeyi başardı.

9. dakikada Cihan Çanak'ın ceza yayı gerisinden çektiği şut, az farkla üstten auta gitti. 26. dakikada ise Cham'ın derinlemesine pasında Ozan Tufan, yakın mesafeden vuruş yaptı fakat top kaleci Sousa'da kaldı.

37. dakikada Seferi'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut, Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönüş topunu yakın mesafeden Celustka kaleye göndermek istedi, ancak savunmadan geri döndü ve top kornere gitti.

Maçın 40. dakikasında Üzeyir Ergün'ün sağdan yaptığı ortada Dimitrov'un kafa vuruşu ise yandan auta çıktı. İlk yarının son anlarına gelindiğinde, 45+2. dakikada Ali Şahin Yılmaz'dan kazandığı topla ceza alanına giren Mohammed, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalmasına rağmen, Uğurcan tekrar yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

Sonuç olarak, her iki takım da ilk yarıda gol atmayı başaramadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.