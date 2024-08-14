Trabzonspor, Viyana'ya Ulaştı

Trabzonspor Avusturya'da

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yerel saat ile yarın Rapid Wien ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentinde bulunuyor.

Viyana Havalimanı'na Varış

Trabzon Havalimanı'ndan sabah saatlerinde yola çıkan bordo-mavili kafileyi taşıyan uçak, yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Viyana Havalimanı'na indi.

Taraftarlar Coşkulu Karşıladı

Kafile havalimanından çıkarken, taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolculara çiçekler takdim edip fotoğraflar çektirdi.

Büyükelçi’den Destek Mesajı

Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da kafileyi karşılayarak teknik ekip ve oyunculara başarı diledi.

Kafilede Yer Almayan İsimler

Trabzonspor kafilesinde sakatlığı bulunan Stefan Savic ve Mislav Orsic ile transferi düşünülen Fountas ve Umut Bozok yer almadı.

Hazırlık Antrenmanı

Bordo-mavililer, akşam saatlerinde Allianz Stadyumu'nda gerçekleştirecekleri antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımı karşılayan taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımı karşılayan taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımı karşılayan taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımı karşılayan taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımı karşılayan taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımı karşılayan taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımı karşılayan taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımı karşılayan taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımı karşılayan taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımı karşılayan taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımı karşılayan taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'nın Viyana kentine geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımı karşılayan taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.