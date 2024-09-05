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Trabzonspor, Yeni İsimlerle Güçleniyor: Banza ve Saatçı Transferleri Tamamlandı

Trabzonspor, Simon Bokote Banza ile 1 yıl, Serdar Saatçı ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 23:33
Trabzonspor, Yeni İsimlerle Güçleniyor: Banza ve Saatçı Transferleri Tamamlandı

Trabzonspor'dan İki Yeni Transfer

Trabzonspor Kulübü, Simon Bokote Banza ve Serdar Saatçı ile yeni transferler gerçekleştirdi. Banza ile yapılan sözleşme 1 yıl, Saatçı ile ise 4+1 yıl olarak belirlenmiştir.

Banza'nın Transfer Detayları

Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'a yaptığı bildiride, profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın Portekiz ekibi Braga ile yapılan anlaşma neticesinde, kulübe geçici transferinin sağlandığını açıkladı. Bu anlaşma kapsamında, Braga'ya 2 milyon avro kiralama bedeli 3 taksit halinde ödenecek.

Banza ile 2024-2025 sezonu için 1 milyon 160 bin avro garanti ücret ve 840.000 avro imza parası ödeneceği belirtildi.

Serdar Saatçı'nın Transfer Koşulları

Serdar Saatçı için Braga ile yapılan anlaşma kapsamında 2 milyon 500 bin avro, 3 taksit halinde ödenecek. Ayrıca, Saatçı ile 4+1 yıllık bir sözleşme yapılmıştır. Bu sözleşmeye göre, 2024-2025 futbol sezonunda Saatçı'ya 22.500.000 lira garanti ücret ödenecektir.

Sonraki sezonlarda, garanti ücret her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenecek enflasyon oranına göre (+Tüfe+Üfe)/2 oranında artırılacak ve bu artış %30'dan fazla olamayacak. Eğer kulüp opsiyon hakkını kullanırsa, 2028-2029 sezonu için bir önceki yılın garanti ücreti yine aynı şartlar altında artırılacaktır.

Trabzonspor, bu transferlerle birlikte kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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