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Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 23:53
Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trabzonspor Hazırlıklara Devam Ediyor

Trabzonspor, yeni sezon için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavililerin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlara devam ettiği bildirildi.

Antrenman Detayları

Günün antrenmanı, dinamik ısınma ile başladı. Isınmanın ardından sporcular, pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan oyun aktiviteleriyle sona erdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Fatih Tekke...

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Fatih Tekke...

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşti.

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