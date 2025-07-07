Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Tam Gaz Devam Ediyor

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına açık bir şekilde gerçekleştirildi.

Antrenmanın ilk yarım saati, medya mensuplarına kapılarını açtı. Oyuncular, ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirerek form tutmaya çalıştılar.

Ancak antrenmana sakatlıkları süren Cihan Çanak, Onuralp Çevikkan ve Borna Barisic katılmadı. Bunların yanı sıra, tedavileri devam eden Ali Şahin Yılmaz ve Ahmet Doğan Yıldırım ise bireysel çalışmalara odaklandılar.

Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile devam ettirecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık şekilde gerçekleşen antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından, pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık şekilde gerçekleşen antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından, pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.