Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi: 5-2

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 22:45
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi: 5-2

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Farklı Geçti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun üçüncü maçında, Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi ve sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla, Trabzonspor grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 6. dakikasında Visca'nın ceza alanı dışından yaptığı yerden şut, kaleci Grbic tarafından kontrol edildi. Ancak, 14. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Visca'nın pasında, Banza, topu yakın mesafedeki Lundstram'a çıkardı ve Lundstram, kaleci Grbic'den dönen topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

41. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Savic'in uzun pasında, Visca kaleci Grbic ile karşı karşıya kalarak skoru 2-0 yaptı. İlk yarının kapanışında, 45. dakikada Mendy'nin şutu, Takımın 3-0 öne geçmesini sağladı.

İkinci Yarıda Devamı Geldi

59. dakikada Trabzonspor, Cham'ın serbest vuruşuyla 4-0'ı yakaladı. 62. dakikada Zeqiri'nin müdahale sonrası düşmesiyle kazanılan penaltıyı Jurecka gole çevirdi ve durumu 4-1 yaptı.

Maçta hakem Ümit Öztürk'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle yerine dördüncü hakem Davut Dakul Çelik geçti. 83. dakikada Arif Boşluk'un asistinde Banza topu tekrar filelere göndererek skoru 5-1 yaptı.

89. dakikada Nihat Pala'nın serbest atışında Hojer'in vuruşuyla fark 5-2'ye indi. Fakat, karşılaşmayı 5-2 kazanarak Trabzonspor çeyrek finale yükseldi.

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