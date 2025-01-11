Trabzonsporlu Arif Boşluk Sakatlandı: Bacağında Kas Yaralanması Tespit Edildi

Trabzonsporlu futbolcu Arif Boşluk'un antrenmanda geçirdiği sakatlık sonucu bacağında kas yaralanması belirlendi.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 20:42
Trabzonsporlu Arif Boşluk Sakatlandı: Bacağında Kas Yaralanması Tespit Edildi

Trabzonsporlu Futbolcu Arif Boşluk'un Sağ Bacağında Kas Yaralanması Tespit Edildi

Antrenman sırasında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Arif Boşluk'un bacağında kas yaralanması meydana geldi. Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklama ve Tedavi Süreci

Doç. Dr. Ahmet Beşir, açıklamasında, "Futbol A takımımızın antrenmanı sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Arif Boşluk'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır," ifadelerini kullandı.

Bu sakatlık, Trabzonspor taraftarı arasında endişe yaratırken, Arif Boşluk'un sahalarda ne zaman döneceği merak konusu oldu.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum FK Sözcüsü Onur Talay'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi: VAR Tepkisi!
2
Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti
3
ÇİMSA ÇBK Mersin, Danilos Pizza'yı 83-68 Mağlup Etti
4
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile Mücadeleye Çıkıyor
5
Atletizmde Kadın Liderler İçin Yeni Komisyon Kuruldu
6
Gençlerbirliği, Adanaspor Maçına Hazır!
7
2025 Türkiye Güreş Şampiyonası Ankara'da Başlıyor!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı