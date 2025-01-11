Trabzonsporlu Arif Boşluk Sakatlandı: Bacağında Kas Yaralanması Tespit Edildi

Trabzonsporlu Futbolcu Arif Boşluk'un Sağ Bacağında Kas Yaralanması Tespit Edildi

Antrenman sırasında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Arif Boşluk'un bacağında kas yaralanması meydana geldi. Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklama ve Tedavi Süreci

Doç. Dr. Ahmet Beşir, açıklamasında, "Futbol A takımımızın antrenmanı sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Arif Boşluk'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır," ifadelerini kullandı.

Bu sakatlık, Trabzonspor taraftarı arasında endişe yaratırken, Arif Boşluk'un sahalarda ne zaman döneceği merak konusu oldu.