Trabzonsporlu Nwakaeme'nin Sağ Bacağı Yaralandı

Trabzonspor'da Endişe Yaratan Yaralanma

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Ağrı Şikayeti Üzerine Muayene Yapıldı

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Nwakaeme'nin İkas Eyüpspor maçından sonra ağrı hissettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 23. haftasında İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Bu yaralanma, Trabzonspor için önemli bir endişe kaynağı oluştururken, Nwakaeme'nin tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.