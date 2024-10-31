Trabzonsporlu Serdar Saatçı'da Yaralanma Tespit Edildi

Serdar Saatçı'nın Sağlık Durumu

Trabzonsporlu oyuncu Serdar Saatçı'nın kas ve tendonunda yaşadığı yaralanma ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Yaralanmanın Detayları

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, antrenman esnasında oyucunun sağ kalça bölgesinde ağrı hissettiğini belirtti.

Beşir, “Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.” şeklinde bilgi verdi.

Tedavi Süreci

Serdar Saatçı'nın tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından titizlikle yürütüleceği ifade edildi.