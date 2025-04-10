Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları Antalya’da Başladı

Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları Antalya’da Start Aldı

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, sıralama turunun başlamasıyla heyecanlı bir şekilde start aldı. Kemer ilçesinde düzenlenen bu önemli organizasyon, çeşitli destekçilerle birlikte hayata geçiriliyor.

Organizasyon Detayları

Bu yılki etap yarışları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi ve birçok farklı kuruluşun katkılarıyla gerçekleşmektedir. Yarış, “Bisikletin Kalbi Kemer'de Atıyor” sloganı ile yapılıyor ve Türkiye’nin yanı sıra, Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya gibi ülkelerden gelen yaklaşık 100 sporcu ile renklendi.

Kaymakam Solmaz'dan Açıklamalar

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yarış öncesi düzenlenen basın toplantısında, bu organizasyonun amacının sürdürülebilir turizmi desteklemek olduğunu belirtti. İlçenin bu ay Sky To Sea, Akra Gran Fondo ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu gibi başka organizasyonlara ev sahipliği yapacağını aktardı. Solmaz, bu projelerin bisiklet turizmini geliştirmek için atılan önemli adımlar olduğunu kaydetti.

Yarışın Başlangıcı ve Süreci

Kemer Olbia Parkı’nda düzenlenen toplantının ardından, 20 kilometrelik sıralama turu ile yarış başladı. Startı veren Kaymakam Ahmet Solmaz ve beraberindekiler, sporcuların 4 gün sürecek mücadelesine tanıklık etti. Yarışmacılar toplamda 200 kilometrelik parkurda çeşitli etaplarda yer alacak.

Öne Çıkan Yorumlar

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Yarış Koordinatörü Ömer Nizam, bu değerli organizasyonun ilçenin tanıtımına önemli katkılarda bulunacağını belirtti. Rus sporcu Pavel Melnikov ise Kemer’in bu tür etkinlikler için büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Mayıs ayının ise dalış ayı olarak kutlanacağı bilgisini veren Solmaz, ilçedeki dalış noktalarının özel olduğunu vurgulayarak, bu alanda da çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, sıralama turuyla start aldı. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, organizasyon öncesi Kemer Olbia Parkı'nda düzenlenen toplantıda konuştu.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, sıralama turuyla start aldı. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, organizasyon öncesi Kemer Olbia Parkı'nda düzenlenen toplantıda konuştu.