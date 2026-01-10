Trendyol 1.Lig 20. Hafta: Adana Demirspor 0-5 Esenler Erokspor

Trendyol 1.Lig 20. haftasında Esenler Erokspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ederek farklı bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:29
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:29
Trendyol 1.Lig’in 20. haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor’a 5-0 mağlup oldu. Konuk ekip hızlı ve etkili oyunuyla rakibini sahasında farklı yenmeyi başardı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada soldan Alper’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kayode topa dokundu. Murat’tan dönen topla yeniden buluşan Kayode’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

27. dakikada ceza sahası yayının üzerinden Ömer Faruk Beyaz’ın pasında ceza sahası içinde Faye’nin beklemeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2.

73. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda, Ömer Faruk’un arka direğe yaptığı ortada Catakovic’in içeriye çevirdiği topu Nzaba, kafayla ağlara gönderdi. 0-3.

77. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, savunma arkasına atılan topa hareketlenen Catakovic, ceza sahası içerisinde topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-4.

82. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Amilton’un ceza sahasına girerek verdiği pasta Catakovic, topu ağlara yolladı. 0-5.

Stat ve Hakemler

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Berkay Erdemir, Serdar Osman Akarsu, Haydar Avcı

Kadrolar

Adana Demirspor: Murat Eser, Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Kayra Saygan dk. 84), Ali Fidan, Aykut Sarıkaya, Mert Menemencioğlu (Ahmet Bolat dk. 84), Enes Demirtaş (Halil Eray Aktaş dk. 83), Osman Kaynak, Kürşat Türkeş Küçük, Barış Timur (Ahmet Yılmaz dk. 46), Gökdeniz Tunç

Yedekler: Oktay Çimen, Eren Fidan, Aslan Atay, Çağlar Çelenk, Doğuhan Dübüş, Ulaş İmergi

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş (Anıl Yaşar dk. 78), Enes Alıç, Francis Nzaba, Eray Korkmaz (Hayrullah Bilazer dk. 79), Ryan Jack, Alper Karaman (Kanga dk. 70), Amilton, Ömer Faruk Beyaz, Faye (Berat Luş, dk. 70), Kayode (Catakovic dk. 72)

Yedekler: Birkan Tetik, Recep Niyaz, Enes Işık, Cavare

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller

Kayode (dk. 18), Faye (dk. 27), Nzaba (dk. 73), Catakovic (dk. 77 ve 82) — (Esenler Erokspor)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

