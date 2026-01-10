Trendyol 1.Lig 20. Hafta: Adana Demirspor 0-5 Esenler Erokspor
Trendyol 1.Lig’in 20. haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor’a 5-0 mağlup oldu. Konuk ekip hızlı ve etkili oyunuyla rakibini sahasında farklı yenmeyi başardı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada soldan Alper’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kayode topa dokundu. Murat’tan dönen topla yeniden buluşan Kayode’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.
27. dakikada ceza sahası yayının üzerinden Ömer Faruk Beyaz’ın pasında ceza sahası içinde Faye’nin beklemeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2.
73. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda, Ömer Faruk’un arka direğe yaptığı ortada Catakovic’in içeriye çevirdiği topu Nzaba, kafayla ağlara gönderdi. 0-3.
77. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, savunma arkasına atılan topa hareketlenen Catakovic, ceza sahası içerisinde topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-4.
82. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Amilton’un ceza sahasına girerek verdiği pasta Catakovic, topu ağlara yolladı. 0-5.
Stat ve Hakemler
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Berkay Erdemir, Serdar Osman Akarsu, Haydar Avcı
Kadrolar
Adana Demirspor: Murat Eser, Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Kayra Saygan dk. 84), Ali Fidan, Aykut Sarıkaya, Mert Menemencioğlu (Ahmet Bolat dk. 84), Enes Demirtaş (Halil Eray Aktaş dk. 83), Osman Kaynak, Kürşat Türkeş Küçük, Barış Timur (Ahmet Yılmaz dk. 46), Gökdeniz Tunç
Yedekler: Oktay Çimen, Eren Fidan, Aslan Atay, Çağlar Çelenk, Doğuhan Dübüş, Ulaş İmergi
Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş (Anıl Yaşar dk. 78), Enes Alıç, Francis Nzaba, Eray Korkmaz (Hayrullah Bilazer dk. 79), Ryan Jack, Alper Karaman (Kanga dk. 70), Amilton, Ömer Faruk Beyaz, Faye (Berat Luş, dk. 70), Kayode (Catakovic dk. 72)
Yedekler: Birkan Tetik, Recep Niyaz, Enes Işık, Cavare
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller
Kayode (dk. 18), Faye (dk. 27), Nzaba (dk. 73), Catakovic (dk. 77 ve 82) — (Esenler Erokspor)
TRENDYOL 1.LİG’İN 20. HAFTASINDA ADANA DEMİRSPOR, EVİNDE ESENLER EROKSPOR’U KONUK ETTİ.