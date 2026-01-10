Trendyol 1.Lig 20. Hafta: Adana Demirspor 0-5 Esenler Erokspor

Trendyol 1.Lig 20. haftasında Esenler Erokspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ederek farklı bir galibiyet elde etti.