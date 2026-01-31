Trendyol 1. Lig 23. Hafta: Iğdır FK 0-0 Manisa FK

Trendyol 1. Lig 23. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın kadroları, hakemleri ve sarı kartlar haberin detayında.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:55
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:07
Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK evinde karşılaştığı Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler

Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk

Iğdır FK

Muhammet Taha Tepe, Suoares, Alim Öztürk, Fofana, Bacuna (Ali Kaan Güneren dk. 63), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dorin Rotariu dk. 63), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya (Özder Özcan dk. 75), Güray Vural

Yedekler: Alperen Selvi, Oğuz Kağan Gültekin, Antoine Conte, Sinan Bolat,Aaron Suarez, Serkan Asan , Ali Yaşar

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Manisa FK

Vedat Karakuş, Herelle, Diony, Lindseth (Cissokho dk. 64), Adekanye (Valentin dk. 63), Umut Erdem, Benrahou (Kubilay Sönmez dk. 90), Muhammed Enes Kiprit (Osman Kahraman dk. 63), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure

Yedekler: Ada İbik, Emre Akboğa, Saim Sarp Bodur, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen, Umut Can Aslan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Sarı kartlar

Jonathan Lindseth, Yasin Güreler, Christophe Herelle, Osman Kahraman, Kubilay Sönmez (Manisa FK), Doğan Erdoğan (Iğdır FK)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

