Trendyol 1. Lig 3. Hafta Başlıyor: Arca Çorum FK - SMS Grup Sarıyerspor

Trendyol 1. Lig'de 3. Hafta Başlıyor
Trendyol 1. Lig'de 3. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde Arca Çorum FK, SMS Grup Sarıyerspor'u ağırlayacak.
Müsabaka Çorum Şehir Stadı'nda, saat 21.30'da başlayacak.
Hafta Programı
Yarın:
21.30 Arca Çorum FK - SMS Grup Sarıyerspor (Çorum Şehir)
23 Ağustos Cumartesi:
16.30 Bandırmaspor - Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Esenler Erokspor - Serikspor (Esenler Erokspor)
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK - İmaj Altyapı Vanspor (Iğdır Şehir)
21.30 Sipay Bodrum FK - Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
24 Ağustos Pazar:
19.00 Erzurumspor - Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Özbelsan Sivasspor (Diyarbakır)
21.30 Eminevim Ümraniyespor - Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 İstanbulspor - Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)