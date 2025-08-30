Trendyol 1. Lig: 5-9. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig 5-9. Hafta Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde gelecek beş haftanın maç takvimi belli oldu. Aşağıda 5, 6, 7, 8 ve 9. haftaların tarih, saat ve stat bilgileri yer almaktadır.

5. Hafta

12 Eylül Cuma: 17.00 Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor (Esenler Erokspor); 20.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)

13 Eylül Cumartesi: 16.00 Boluspor-Manisa FK (Stat belli değil); 16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Necmi Kadıoğlu); 19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (BG Grup 4 Eylül); 19.00 Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Çorum Şehir)

14 Eylül Pazar: 16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül); 16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor (Iğdır Şehir); 19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor (Diyarbakır)

15 Eylül Pazartesi: 20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

6. Hafta

19 Eylül Cuma: 17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Şehir); 17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Necmi Kadıoğlu); 20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Stat belli değil); 20.00 Serikspor-Bandırmaspor (Stat belli değil)

20 Eylül Cumartesi: 16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe); 16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk); 19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs); 19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

21 Eylül Pazar: 16.00 SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil); 19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)

7. Hafta

23 Eylül Salı: 17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Stat belli değil); 20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir); 20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Çarşamba: 14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül); 17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir); 20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor); 20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Bodrum İlçe)

25 Eylül Perşembe: 17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül); 20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır); 20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

8. Hafta

27 Eylül Cumartesi: 16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor); 19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

28 Eylül Pazar: 16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs); 16.00 İstanbulspor-Boluspor (Necmi Kadıoğlu); 19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor (Stat belli değil); 19.00 Serikspor-Erzurumspor FK (Stat belli değil)

29 Eylül Pazartesi: 14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor (Aktepe); 17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Van Atatürk); 20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Sakarya Atatürk); 20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Adana)

9. Hafta

3 Ekim Cuma: 20.00 Boluspor-Esenler Erokspor (Stat belli değil); 20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

4 Ekim Cumartesi: 13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül); 13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor (Pendik); 16.00 Erzurumspor FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Kazım Karabekir); 19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)

5 Ekim Pazar: 13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor (Stat belli değil); 16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor (BG Grup 4 Eylül); 16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor (Iğdır Şehir); 19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Bodrum İlçe)

Not: Maç programındaki stat bilgileri yer yer "Stat belli değil" olarak belirtilmiştir.