Trendyol 1. Lig 6. Hafta Başlıyor: Haftanın Maç Programı

Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Başlıyor
Trendyol 1. Lig'in 6. haftası yarın oynanacak maçlarla start alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 6. haftanın programı şöyle:
Yarın
14.30 Serikspor - Bandırmaspor (Aktepe)
17.00 Eminevim Ümraniyespor - Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
17.00 İstanbulspor - Arca Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Atakaş Hatayspor - Boluspor (Mersin)
20 Eylül Cumartesi
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sipay Bodrum FK (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor - Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)
19.00 Manisa FK - Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor - Erzurumspor (Yeni Adana)
21 Eylül Pazar
16.00 SMS Grup Sarıyerspor - Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)
19.00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)