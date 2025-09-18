Trendyol 1. Lig 6. Hafta Başlıyor: Haftanın Maç Programı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftası yarın başlıyor. İşte 14.30-20.00 arası maçlar ve 20-21 Eylül programı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:45
Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 6. haftası yarın oynanacak maçlarla start alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 6. haftanın programı şöyle:

Yarın

14.30 Serikspor - Bandırmaspor (Aktepe)

17.00 Eminevim Ümraniyespor - Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 İstanbulspor - Arca Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Atakaş Hatayspor - Boluspor (Mersin)

20 Eylül Cumartesi

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sipay Bodrum FK (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor - Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)

19.00 Manisa FK - Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor - Erzurumspor (Yeni Adana)

21 Eylül Pazar

16.00 SMS Grup Sarıyerspor - Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)

19.00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)

