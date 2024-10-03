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Trendyol 1. Lig 8. Hafta Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak. İşte maç programı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:20
Trendyol 1. Lig 8. Hafta Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 8. Haftası

Trendyol 1. Lig'de büyük bir heyecan yarın iki karşılaşma ile sahne alacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 8. haftanın programını duyurdu.

Yarın Oynanacak Maçlar

Yarın saat 20.00'de iki önemli karşılaşma gerçekleşecek:

  • Erzurumspor FK - Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu)
  • Ahlatcı Çorum FK - Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir Stadyumu)

Diğer Maçlar

8. haftanın devam eden diğer karşılaşmaları ise şu şekilde:

  • 5 Ekim Cumartesi:
  • 13.30 Central Hospital Ümraniyespor - Teksüt Bandırmaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
  • 16.00 MKE Ankaragücü - Adanaspor (Eryaman Stadyumu)
  • 19.00 Fatih Karagümrük - Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
  • 19.00 Şanlıurfaspor - Yeni Malatyaspor (11 Nisan Stadyumu)
  • 6 Ekim Pazar:
  • 13.30 Ankara Keçiörengücü - Siltaş Yapı Pendikspor (Aktepe Stadyumu)
  • 16.00 Manisa FK - Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs Stadyumu)
  • 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 19.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu)

Futbolseverler, karşılaşmaları izlemek için sabırsızlanıyor. 8. hafta heyecanı ise tüm dikkatleri üzerine çekecek!

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