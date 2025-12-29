Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor 1-5 İstanbulspor — İstanbulspor Hatay'da Farklı Kazandı

Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor 1-5 İstanbulspor
Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Adana Demirspor, Hatay’da konuk ettiği İstanbulspor’a 5-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
29. dakikada ceza sahası önünde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Salih vuruşunu yaptı. Barajdan seken topa tekrar vuran Salih, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
31. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Enver’in pasında kaleciden seken topu Loshaj tamamladı. 1-1
45+2. dakikada Loshaj ceza sahasına sokularak şutunu çekti. Savunmadan seken topu kapan Emir, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi. 1-2
60. dakikada sol kanattan gelen orta sonrası meşin yuvarlağı kapan Loshaj, kale önüne çıkardı. Mustafa düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3
76. dakikada ceza sahası içerisinde defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mustafa, sol köşeye vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı. 1-4
90. dakikada sol kanattan gelen topu kontrol eden Fahri Ay, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Kaleciden seken topa Fahri yeniden vuruşunu yaparak ağlarla buluşturdu. 1-5
Maç Detayları
Stat: Fuat Tosyalı
Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Azad İlhan
Kadrolar
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Doğuhan Dübüş dk. 63), Buğra Demirkıran, Ali Fidan (Ali Arda Yıldız dk. 82), Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Bolat (Diyar Zengin dk. 70), Gökdeniz Tunç (Toprak Bayar dk.81), Salih Kavrazlı, Osman Kaynak, Mert Menemencioğlu (Kayra Saygan dk. 81), Aykut Sarıkaya
Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Aslan Atay, Halil Aktaş, Ahmet Yılmaz, Ulaş İmergi
Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel
İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadir, Emrecan Uzunhan, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel (Mendy Mamadou dk. 45), Florian Loshaj (Fahri Ay dk. 75), Duran Şahin (Fatih Tultak dk. 75), Yusuf Ali Özer, Enver Cenk Şahin (David Sambissa dk. 59), Emir Kaan Gültekin (Alieu Cham dk. 75), Mustafa Sol
Yedekler: İsa Doğan, Enver Azmi Sarialioğlu, İsa Dayaklı, Ertuğrul Sandıkcı, Mario Krstovski
Teknik Direktör: Barış Kanbak
Sarı Kartlar ve Goller
Sarı kartlar: Enes Demirtaş, Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor); Duran Şahin, Vefa Temel (İstanbulspor)
Goller: Salih Kavrazlı (dk. 29) (Adana Demirspor); Florian Loshaj (dk. 31), Emir Kaan Gültekin (dk. 45+2), Mustafa Sol (dk. 60 ve 76), Fahri Ay (dk. 90) (İstanbulspor)
