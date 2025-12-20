DOLAR
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor 0-2 Erzurumspor FK

Trendyol 1. Lig 18. haftasında Erzurumspor FK, Bandırmaspor'u 2-0 yendi; goller Eren Tozlu ve Brandon Baiye'den, Adem Eren Kabak kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:54
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor 0-2 Erzurumspor FK

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor 0-2 Erzurumspor FK

Maç özeti

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor, evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın gollerini Eren Tozlu (dk. 45) ve Brandon Baiye (dk. 90+4) kaydetti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Leandro Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Enes Aydın dk. 46), Dieumerci Ndongala (Wilson Samake dk. 83), Emirhan Acar (Kehinde dk. 46) Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Jetmir Topalli dk. 68), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Douglas Tanque

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Cem Tuna Türkmen, Gani Burgaz, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Amar Gerxhaliu, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Adem Eren Kabak dk. 88), Eren Tozlu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Giovanni Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Yakup Kırtay dk. 69), Mustafa Fettahoğlu (Cheickne Sylla dk. 77)

Yedekler: Erkan Anapa, Kağan Moradaoğlu, Ali Ülgen, Salih Sarıkaya, Ömer Arda Kara, Emre Erdem

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Eren Tozlu (dk. 45), Brandon Baiye (dk. 90+4) — Erzurumspor FK

Kırmızı kart: Adem Eren Kabak (dk. 90+1) — Erzurumspor FK

Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor), Amar Gerxhaliu, Giovanni Crociata, Cheickne Sylla (Erzurumspor FK)

