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Trendyol 1. Lig'de 11. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta heyecanı yarın Boluspor ile Ümraniyespor maçıyla başlıyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:24
Trendyol 1. Lig'de 11. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 11. Hafta Müsabakaları

Trendyol 1. Lig, 11. hafta maçlarıyla yarın tekrar sahne alacak. Haftanın açılış karşılaşması, Boluspor ve Central Hospital Ümraniyespor arasında gerçekleşecek.

Bolu Atatürk Stadı'nda Karşılaşma

Boluspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaşacağı rakibi Ümraniyespor ile saat 20.00'de mücadeleye başlayacak.

11. Hafta Programı

11. hafta karşılaşmalarının programı şu şekildedir:

  • Yarın:
    • 20.00 Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
  • 2 Kasım Cumartesi:
    • 13.30 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)
    • 16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)
    • 16.00 Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor (Esenler Erokspor)
    • 19.00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük (Yıldız Entegre Kocaeli)
  • 3 Kasım Pazar:
    • 13.30 Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor (Gaziantep)
    • 16.00 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)
    • 19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü (Iğdır Şehir)
  • 4 Kasım Pazartesi:
    • 20.00 Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor (Eryaman)
    • 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK (Pendik)

Bolu'daki bu önemli karşılaşma, sürpriz sonuçlar için heyecanla beklenmekte.

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