Trendyol 1. Lig'de 13. Hafta Tamamlandı: Kocaelispor Liderliğini Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'de 13. Haftanın Görünümü

Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, bugün yapılan tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde Alagöz Holding Iğdır FK ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi ve maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Lider Kocaelispor

Sahasında Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor, 26 puanla liderliğini sürdürdü. İkinci sırada ise 25 puan toplayan Bandırmaspor yer aldı.

Haftanın Diğer Sonuçları

Hafta içinde oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde:

Siltaş Yapı Pendikspor - Central Hospital Ümraniyespor : 2-2

- : 2-2 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK : 4-0

- : 4-0 Yeni Malatyaspor - Uğur Okulları İstanbulspor : 1-4

- : 1-4 Boluspor - Şanlıurfaspor : 1-0

- : 1-0 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü : 1-0

- : 1-0 Erzurumspor FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük : 1-3

- : 1-3 Esenler Erokspor - Ahlatcı Çorum FK : 2-2

- : 2-2 Adanaspor - Sakaryaspor : 1-1

- : 1-1 Kocaelispor - Teksüt Bandırmaspor : 2-2

- : 2-2 Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

1. Kocaelispor 26 puan 2. Teksüt Bandırmaspor 25 puan 3. Solwie Energy Fatih Karagümrük 24 puan 4. Alagöz Holding Iğdır FK 22 puan 5. Erzurumspor FK 22 puan 6. Boluspor 16 puan 7. Ahlatcı Çorum FK 16 puan 8. MKE Ankaragücü 15 puan 9. Esenler Erokspor 18 puan 10. Ankara Keçiörengücü 15 puan 11. Şanlıurfaspor 21 puan 12. Central Hospital Ümraniyespor 19 puan 13. Gençlerbirliği 11 puan 14. Siltaş Yapı Pendikspor 15 puan 15. Uğur Okulları İstanbulspor 16 puan 16. Manisa Futbol Kulübü 16 puan 17. Amed Sportif Faaliyetler 13 puan 18. Sakaryaspor 19 puan 19. Adanaspor 12 puan 20. Yeni Malatyaspor 3 puan (3 puanı silinmiştir.)

14. Hafta Maçları Programı

Ligin 14. hafta maçları 29 Kasım'da başlayacak. Program şu şekildedir:

29 Kasım Cuma: 20.00 Kocaelispor - Adanaspor

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor



13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Manisa FK



16.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Alagöz Holding Iğdır FK



19.00 Ahlatcı Çorum FK - Erzurumspor FK

1 Aralık Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor - Gençlerbirliği



16.00 MKE Ankaragücü - Siltaş Yapı Pendikspor



16.00 Şanlıurfaspor - Ankara Keçiörengücü



19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor

2 Aralık Pazartesi: 20.00 Sakaryaspor - Boluspor (Ev sahibi takım seyircisiz)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.