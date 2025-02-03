Trendyol 1. Lig'de 22. Hafta: Kocaelispor Liderliğini Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'de 22. Hafta Görünümü

Trendyol 1. Lig, 22. hafta karşılaşmaları ile heyecan dolu bir dönemi daha geride bıraktı. Kocaelispor, bu haftayı 1 puanla tamamlayarak liderliğini sürdürdü. Ligin kapanış maçında Esenler Erokspor, Geosis Boluspor karşısında 1-1 berabere kaldı.

Kocaelispor Şampiyonluk Yolunda İstikrarlı

Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, deplasmanda Erzurumspor FK ile oynadığı maçta 1-1 kalarak puanını artırdı. Ayrıca Solwie Energy Fatih Karagümrük de Manisa FK ile 2-2 berabere kalarak zirve takibine devam etti.

Haftanın Sonuçları

Ligde 22. haftada oynanan müsabakalardan alınan sonuçlar şu şekilde:

Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: 4-0

Erzurumspor FK-Kocaelispor: 1-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor: 7-0

Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0

Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor: 1-0

Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 2-1

Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0

Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: 2-2

Esenler Erokspor-Boluspor: 1-1

Puan Durumu

Geride kalan haftanın ardından oluşan puan durumu ise şu şekildedir:

1. Kocaelispor - 43 Puan 2. Solwie Energy Fatih Karagümrük - 38 Puan 3. Erzurumspor FK - 27 Puan 4. Gençlerbirliği - 26 Puan 5. Ahlatcı Çorum FK - 29 Puan 6. Teksüt Bandırmaspor - 29 Puan 7. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - 34 Puan 8. Uğur Okulları İstanbulspor - 25 Puan 9. Siltaş Yapı Pendikspor - 29 Puan 10. Geosis Boluspor - 31 Puan 11. Central Hospital Ümraniyespor - 32 Puan 12. Amed Sportif Faaliyetler - 23 Puan 13. MKE Ankaragücü - 28 Puan 14. Esenler Erokspor - 27 Puan 15. Manisa Futbol Kulübü - 30 Puan 16. Şanlıurfaspor - 29 Puan 17. Sakaryaspor - 27 Puan 18. Alagöz Holding Iğdır FK - 25 Puan 19. Adanaspor - 17 Puan 20. Yeni Malatyaspor - 11 Puan

Gelecek Haftanın Programı

Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın programı ise şu şekilde:

7 Şubat Cuma: 20.00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (Eryaman)

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (Eryaman) 8 Şubat Cumartesi: 13.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)

Alagöz Holding Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir) 8 Şubat Cumartesi: 13.30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor (Yeni Malatya)

Yeni Malatyaspor - Erzurumspor (Yeni Malatya) 8 Şubat Cumartesi: 16.00 Adanaspor - Manisa FK (Yeni Adana)

Adanaspor - Manisa FK (Yeni Adana) 8 Şubat Cumartesi: 16.00 Sakaryaspor - Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

Sakaryaspor - Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk) 8 Şubat Cumartesi: 19.00 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)

Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli) 9 Şubat Pazar: 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

Teksüt Bandırmaspor - Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül) 9 Şubat Pazar: 13.30 Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk) 9 Şubat Pazar: 16.00 Uğur Okulları İstanbulspor - MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Uğur Okulları İstanbulspor - MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 9 Şubat Pazar: 19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

Trendyol 1. Lig'in heyecanı, gelecek haftalarda da sürmeye devam edecek.