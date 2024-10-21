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Trendyol 1. Lig'de Beraberlik

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Erokspor ve Keçiörengücü, 2-2 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 22:09
Trendyol 1. Lig'de Beraberlik

Trendyol 1. Lig 9. Hafta Maçı

Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

İki takım, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

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