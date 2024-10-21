Trendyol 1. Lig'de Beraberlik

Trendyol 1. Lig 9. Hafta Maçı
Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi.
Maç Sonucu
İki takım, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi.
İki takım, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
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