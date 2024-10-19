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Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ve Amed Sportif Eşitliği Sağladı

Trendyol 1. Lig 9. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:05
Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ve Amed Sportif Eşitliği Sağladı

Trendyol 1. Lig 9. Hafta Karşılaşması

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçın Özeti

Bu zorlu karşılaşmada her iki takım da sahada büyük bir mücadele sergiledi. Kendi evinde oynayan Gençlerbirliği, taraftarının desteği ile maça etkili başladı. Ancak Amed Sportif Faaliyetler de karşılık vererek, maçın temposunu artırmayı başardı.

Sonuç: Her iki takımın da 1'er gol bulduğu bu karşılaşma, ligde puan olarak denge sağladı.

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