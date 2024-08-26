Trendyol 1. Lig'de Göz Dolduran Mücadele

Trendyol 1. Lig'deki Heyecan Doruğa Ulaştı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelen Adanaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor, nefes kesen bir mücadeleye imza attı. Deplasmanda Adanaspor'u konuk eden Pendikspor, rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Bu kritik karşılaşmada, iki takım da sahada üstünlük mücadelesi verirken, Pendikspor'un sergilediği performans galibiyeti getirdi. Futbolseverler için unutulmaz bir 90 dakika yaşandı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu oyuncular, Metehan Altunbaş'ın attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu oyuncular, Metehan Altunbaş'ın attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu oyuncular, Metehan Altunbaş'ın attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Adanasporlu oyuncular, Metehan Altunbaş'ın attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Feridun Daldaş (ortada) yönetti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Feridun Daldaş (ortada) yönetti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Feridun Daldaş (ortada) yönetti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Feridun Daldaş (ortada) yönetti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Feridun Daldaş (ortada) yönetti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Feridun Daldaş (ortada) yönetti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Feridun Daldaş (ortada) yönetti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Feridun Daldaş (ortada) yönetti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Feridun Daldaş (ortada) yönetti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Feridun Daldaş (ortada) yönetti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Feridun Daldaş (ortada) yönetti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Feridun Daldaş (ortada) yönetti.