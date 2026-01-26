Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 0-2 Bodrum FK

Trendyol 1. Lig 22. haftasında Bodrum FK, Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Goller İsmail Tarım (44') ve Dimitrov (66').

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:17
Bodrum FK deplasmanda etkili oyunla üç puanı aldı

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında oynanan karşılaşmada Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın gollerini İsmail Tarım (44') ve Dimitrov (66') kaydetti.

Maçtan önemli anlar

8. dakikada Bodrum FK’nın sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası yakınında topla buluşan Dimitrov yakın mesafeden vurdu; kaleci topu kurtardı ve seken topu Sakaryaspor savunması uzaklaştırdı.

17. dakikada Sakaryaspor’dan Kakuta sağ kanatta topla buluştu; ceza sahası dışından çektiği şut kalenin sağından az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Adem Metin’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki karambolde Ali Aytemur dokunuşla topu İsmail ile buluşturdu. İsmail’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

54. dakikada Sakaryaspor atağında orta sahadan ceza sahasına kadar topla ilerleyen Melih Bostan kaleciyle karşı karşıya kaldı; çektiği şutu kaleci kurtardı.

69. dakikada Bodrum FK’nın gelişen hızlı atağında sol kanattan gelen ortada kaleciyle karşı karşıya kalan Sulejmanov’un şutu kaleciden döndü; topu önünde bulan Dimitrov yakın mesafeden vuruşunu yaparak skoru 0-2’ye taşıdı.

Maç bilgileri

Stat: Sakarya Yeni Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Enes Biroğlu

Takım kadroları

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Zwolinski (Mete Kaan Demir dk.46), Kakuta (Kerem Şen dk.34), Serkan Yavuz, Salih Dursun (Melih Bostan dk.46), Kolovetsios (Akuazaoku dk.74), Arif Kocaman, Vukoviç, Caner Erkin (Eren Erdoğan dk.70), Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Mustafa Kırkıkoğlu, Mirza Cihan, Emre Demir, Haydar Karataş, Selim Kütük

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Zdravko Dimitrov (Enes Öğrüce dk.86), Mustafa Erdilman, Omar İmeri, Yusuf Sertkaya (Ege Bilsel dk.66), Ahmet Aslan, Adem Metin Türk (Ali Habeşoğlu dk.66), Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Furkan Apaydın dk.90+), Taulan Sülejmanov (Emirhan Arkutcu dk.90+2)

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Ebekpa, Ege Bilsel, Ali Hebeşoğlu

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Skor ve kartlar

Goller: İsmail Tarım (dk.44), Dimitrov (dk.66) — Bodrum FK

Sarı kartlar: Kolovetsios, Kerem Şen (Sakaryaspor); Enes Öğürce (Bodrum FK)

SAKARYA (İHA) - TRENDYOL 1. LİG'İN 22. HAFTASINDA SAKARYASPOR KENDİ EVİNDE KONUK ETTİĞİ BODRUM FK'YA 2-0 MAĞLUP OLDU.

