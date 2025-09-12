Trendyol 1. Lig: Sipay Bodrum FK 3-1 Adana Demirspor

5. hafta maç sonucu

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında, Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, sahadan aldığı bu galibiyetle önemli bir zafer elde etti. Karşılaşma boyunca her iki takım da üstünlük kurmaya çalıştı ancak sonuç itibarıyla skoru Sipay Bodrum FK lehine şekillendi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki rekabet daha da kızışırken, takımların gelecek maçlardaki performansları merak konusu olmaya devam ediyor.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK’dan Ali Aytemur (34) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.