Trendyol 1. Lig: Sipay Bodrum FK, Manisa FK'yi 4-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yi 4-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 18:11
Maç Sonucu

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında, deplasmanda oynanan mücadelede Sipay Bodrum FK, Manisa FK'yi 4-0 mağlup etti.

Karşılaşma boyunca Sipay Bodrum FK etkili bir oyun sergilerken, Manisa FK aradığı golü bulamadı.

Bu sonuçla Sipay Bodrum FK, haftayı güçlü bir galibiyetle kapattı; Manisa FK ise mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Manisa FK ile Sipay Bodrum FK, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Lois Pablo Diony (solda) ile Sipay Bodrum FK’den Ali Aytemur (sağda) mücadele etti.

