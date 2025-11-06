Trendyol Süper Lig 12. Hafta Hakemleri Açıklandı

TFF, Trendyol Süper Lig 12. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. 8-9 Kasım programı ve atamalar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:02
Program ve atamalar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası 8-9 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi açıklamasıyla haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemleri duyurdu.

Maç takvimi ve hakemler

Yarın

20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

8 Kasım Cumartesi

14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

17.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

9 Kasım Pazar

14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Adnan Deniz kayatepe

17.00 Kocaelispor - Galatasaray: Çağdaş Altay

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor - Eyüpspor: Yasin Kol

Detaylı atama listesi ve resmi açıklama için TFF'nin internet sitesindeki duyuru takip edilebilir.

