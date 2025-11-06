Trendyol Süper Lig 12. Hafta Hakemleri Açıklandı
Program ve atamalar
Trendyol Süper Lig'in 12. haftası 8-9 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi açıklamasıyla haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemleri duyurdu.
Maç takvimi ve hakemler
Yarın
20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
8 Kasım Cumartesi
14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
17.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cihan Aydın
9 Kasım Pazar
14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Adnan Deniz kayatepe
17.00 Kocaelispor - Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor - Eyüpspor: Yasin Kol
Detaylı atama listesi ve resmi açıklama için TFF'nin internet sitesindeki duyuru takip edilebilir.
SÜPER LİG'DE 12. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI (ARŞİV)