DOLAR
34,55 0,02%
EURO
36,28 0,03%
ALTIN
2.919,5 -0,03%
BITCOIN
3.275.723,01 -0,14%

Trendyol Süper Lig 13. Hafta: Galatasaray Zirvede, Trabzonspor Farkla Kazandı

Galatasaray, 13. haftayı 34 puanla lider tamamlarken, Trabzonspor Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:50
Trendyol Süper Lig 13. Hafta: Galatasaray Zirvede, Trabzonspor Farkla Kazandı

Trendyol Süper Lig'de 13. Hafta Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13. haftada heyecan dolu karşılaşmalar yaşandı. Galatasaray, deplasmanda Sipay Bodrum FK'ya karşı 1-0'lık skorla kazanarak, toplam 34 puanla ligdeki liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor'tan Farklı Galibiyet

Bugünün tek maçı olan Trabzonspor-Adana Demirspor karşılaşmasında ev sahibi ekip, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Diğer Maç Sonuçları

Haftanın maç sonuçları ise şöyle:

  • İkas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 1-2
  • Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6
  • Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 3-0
  • Sipay Bodrum FK-Galatasaray: 0-1
  • Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0
  • TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-1
  • Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: 1-1
  • Beşiktaş-Göztepe: 2-4
  • Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-0

Puan Durumu

Ligde 13. hafta sonunda oluşan puan durumu: 

 1. GALATASARAY         34 Puan 2. FENERBAHÇE         29 Puan 3. REEDER SAMSUNSPOR   26 Puan 4. İKAS EYÜPSPOR      25 Puan 5. GÖZTEPE            23 Puan 6. BEŞİKTAŞ           21 Puan 7. NET GLOBAL SİVASSPOR 18 Puan 8. RAMS BAŞAKŞEHİR    16 Puan 9. ÇAYKUR RİZESPOR    16 Puan 10.TRABZONSPOR        15 Puan 11.GAZİANTEP FK       15 Puan 12.KASIMPAŞA          13 Puan 13.TÜMOSAN KONYASPOR  15 Puan 14.ONVO ANTALYASPOR   15 Puan 15.BELLONA KAYSERİSPOR  13 Puan 16.CORENDON ALANYASPOR  10 Puan 17.SİPAY BODRUM FK     10 Puan 18.ATAKAŞ HATAYSPOR     9 Puan 19.ADANA DEMİRSPOR      9 Puan

14. Hafta Maç Programı

14. hafta karşılaşmaları şöyle:

  • 29 Kasım Cuma: Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (20:00)
  • 30 Kasım Cumartesi:
    • Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (13:30)
    • Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (16:00)
    • RAMS Başakşehir-Göztepe (19:00)
    • Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (19:00)
  • 1 Aralık Pazar:
    • Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (16:00)
    • Galatasaray-İkas Eyüpspor (19:00)
  • 2 Aralık Pazartesi:
    • Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (20:00)
    • Fenerbahçe-Gaziantep FK (20:00)

Not: Kasımpaşa haftayı BAY geçecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Iğdır FK ve Amed Sportif Faaliyetler Maçından Çarpıcı Açıklamalar
2
Trabzonspor'un Güneş'ten Güzel Dönüş: 5-0'lık Zafer
3
Birgül Erken, Moldova'da Altın Madalya Kazandı!
4
Milli Bilardocular Avrupa Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı
5
Trabzonspor'un Yıldızı Muhammed Cham, Hat-trick ile Takımını Tüm Türkiye'ye Tanıttı
6
Trendyol Süper Lig: Göztepe ve Trabzonspor İlk Yarıda Berabere Kaldı
7
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!