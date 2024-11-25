Trendyol Süper Lig 13. Hafta: Galatasaray Zirvede, Trabzonspor Farkla Kazandı

Trendyol Süper Lig'de 13. Hafta Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13. haftada heyecan dolu karşılaşmalar yaşandı. Galatasaray, deplasmanda Sipay Bodrum FK'ya karşı 1-0'lık skorla kazanarak, toplam 34 puanla ligdeki liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor'tan Farklı Galibiyet

Bugünün tek maçı olan Trabzonspor-Adana Demirspor karşılaşmasında ev sahibi ekip, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Diğer Maç Sonuçları

Haftanın maç sonuçları ise şöyle:

İkas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 1-2

Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 3-0

Sipay Bodrum FK-Galatasaray: 0-1

Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0

TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-1

Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Göztepe: 2-4

Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-0

Puan Durumu

Ligde 13. hafta sonunda oluşan puan durumu:

1. GALATASARAY 34 Puan 2. FENERBAHÇE 29 Puan 3. REEDER SAMSUNSPOR 26 Puan 4. İKAS EYÜPSPOR 25 Puan 5. GÖZTEPE 23 Puan 6. BEŞİKTAŞ 21 Puan 7. NET GLOBAL SİVASSPOR 18 Puan 8. RAMS BAŞAKŞEHİR 16 Puan 9. ÇAYKUR RİZESPOR 16 Puan 10.TRABZONSPOR 15 Puan 11.GAZİANTEP FK 15 Puan 12.KASIMPAŞA 13 Puan 13.TÜMOSAN KONYASPOR 15 Puan 14.ONVO ANTALYASPOR 15 Puan 15.BELLONA KAYSERİSPOR 13 Puan 16.CORENDON ALANYASPOR 10 Puan 17.SİPAY BODRUM FK 10 Puan 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 9 Puan 19.ADANA DEMİRSPOR 9 Puan

14. Hafta Maç Programı

14. hafta karşılaşmaları şöyle:

29 Kasım Cuma: Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (20:00)

30 Kasım Cumartesi: Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (13:30) Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (16:00) RAMS Başakşehir-Göztepe (19:00) Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (19:00)

1 Aralık Pazar: Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (16:00) Galatasaray-İkas Eyüpspor (19:00)

2 Aralık Pazartesi: Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (20:00) Fenerbahçe-Gaziantep FK (20:00)



Not: Kasımpaşa haftayı BAY geçecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.