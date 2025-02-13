Trendyol Süper Lig 24. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, yarın yapılacak tek maçla start alacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de buluşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, ligdeki 24. haftanın maç programı ise şu şekilde sıralanıyor:

Yarın: 20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)

15 Şubat Cumartesi: 13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep) 16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

16 Şubat Pazar: 13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin) 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

17 Şubat Pazartesi: 20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)



Futbolseverler, bu hafta sonu nefes kesen maçlara tanıklık edecek!