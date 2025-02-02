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Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor-Kasımpaşa Maçının İlk Yarı Sonucu 1-1

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ve Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:33
Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor-Kasımpaşa Maçının İlk Yarı Sonucu 1-1

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sonucu: Adana Demirspor - Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Adana Demirspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçın İlk Yarı Özeti

6. dakikada Adana Demirspor, sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın sektirdiği top ile tehlike yarattı. Alioui'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada ev sahibi ekip, sol kanattan serbest vuruş kullandı. Alioui'un ceza sahasına yaptığı ortayı Tolga Kalender kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.

16. dakikada Kasımpaşa, sol kanattan kazandığı serbest vuruşla yanıt verdi. Hajradinovic'in arka direğe ortasında Fall, altıpasta yaptığı kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1.

39. dakikada Semih Güler'in savunma arkasına attığı uzun pasla sağ kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol'un ceza sahasında yaptığı vuruş, kaleciden geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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