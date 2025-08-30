Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-1 Fatih Karagümrük (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig: Hesap.com Antalyaspor 1-1 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (İlk Yarı)
Maçtan İlk Yarı Özeti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi. Mücadelede iki takım da kontrollü başlangıçlar yaparken dakikalar ilerledikçe tempoyu artırdı.
1. dakika: Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ilk etkili atağını yakaladı. Orta sahadan aldığı topla ilerleyen Tarık Buğra Kalpaklı'nın ceza sahası dışından sert şutu yandan auta çıktı.
11. dakika — 1-0: Antalyaspor öne geçti. Storm'un sol kanattan gönderdiği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Güray Vural, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra şutunu çekti; top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu.
19. dakika: Tiago Çukur'un ceza sahası ön çizgisi üzerinden denediği sert şut üstten az farkla dışarı gitti.
25. dakika: Storm'un sağ kanattan kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde bulunan Giannetti'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.
30. dakika: Ceza sahası dışında topla buluşan Barış Kalaycı'nın şutu direğin yanından dışarı gitti.
34. dakika: Güray Vural'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Cvancara, kaleci Grbic'i geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi; ancak Muhammed Kadıoğlu son anda topu çizgiden çıkararak golü engelledi.
42. dakika — 1-1: Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Johnson'un sol kanattan yerden ortasında, ceza sahası ön direk hizasında topla buluşan Anıl Yiğit Çınar'ın vuruşu ağlarla buluştu.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.