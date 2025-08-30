DOLAR
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-1 Fatih Karagümrük (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:39
Maçtan İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi. Mücadelede iki takım da kontrollü başlangıçlar yaparken dakikalar ilerledikçe tempoyu artırdı.

1. dakika: Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ilk etkili atağını yakaladı. Orta sahadan aldığı topla ilerleyen Tarık Buğra Kalpaklı'nın ceza sahası dışından sert şutu yandan auta çıktı.

11. dakika — 1-0: Antalyaspor öne geçti. Storm'un sol kanattan gönderdiği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Güray Vural, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra şutunu çekti; top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu.

19. dakika: Tiago Çukur'un ceza sahası ön çizgisi üzerinden denediği sert şut üstten az farkla dışarı gitti.

25. dakika: Storm'un sağ kanattan kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde bulunan Giannetti'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

30. dakika: Ceza sahası dışında topla buluşan Barış Kalaycı'nın şutu direğin yanından dışarı gitti.

34. dakika: Güray Vural'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Cvancara, kaleci Grbic'i geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi; ancak Muhammed Kadıoğlu son anda topu çizgiden çıkararak golü engelledi.

42. dakika — 1-1: Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Johnson'un sol kanattan yerden ortasında, ceza sahası ön direk hizasında topla buluşan Anıl Yiğit Çınar'ın vuruşu ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

