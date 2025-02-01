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Trendyol Süper Lig: Antalyaspor, Hatayspor'u İlk Yarıda Geçti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, Hatayspor'u ilk yarıda 2-1'le geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:31
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor, Hatayspor'u İlk Yarıda Geçti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor ve Onvo Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Gollerin Özeti

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da galibiyet için baskı kurmaya çalıştı. 9. dakikada, Hatayspor'dan Bünyamin Balcı’nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Larsson, kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda vuruşunu yaptı fakat meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarıda 21. dakikada, Recep Burak Yılmaz’ın ceza sahasında Van de Streek’e yaptığı müdahale sonucunda hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı kararı verdi. 22. dakikada Antalyaspor, Samudio’nun kullandığı penaltı ile 1-0 öne geçti.

Hatayspor, 31. dakikada Bilal Boutobba’nın sağ kanattan yaptığı ortada, Abdulkadir Parmak ile durumu 1-1 yaptı. Ancak, 39. dakikada Bünyamin Balcı’nın asistinde Van de Streek’in yerden vurduğu top, Antalyaspor’u yeniden öne geçirdi ve skor 2-1 oldu.

Maçın son dakikalarında, 44. dakikada Antalyaspor ceza sahasında oluşan karambolde Bilal Boutobba yerde kaldı. Hakem Tonusluoğlu bu pozisyonda yeniden penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesinin ardından penaltı kararı iptal edildi.

İlk yarının sonuna gelinirken, Antalyaspor’un 2-1'lik üstünlüğü ile karşılaşma devam edecek.

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