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Trendyol Süper Lig: Antalyaspor ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:08
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Kıran Kırana Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maç boyunca yaşanan heyecan dolu anlar, futbolseverleri ekran başına kilitledi.

Öne Çıkan Anlar

Maçın 55. dakikasında, Rashica tarafından sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, Emirhan Topçu kafa vuruşunu yaptı ancak top savunmaya çarparak direğin üstünden auta gitti.

72. dakikada Erdal Rakip’in ceza sahası dışından attığı şut da direğin üstünden geçerek auta çıktı. Ancak 79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson Fernandes’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Immobile, Rafa Silva’ya güzel bir ortada bulundu ve Silva, kafa vuruşuyla takımına 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

Antalyaspor, 83. dakikada bir gol fırsatını daha değerlendiremedi. Safuri’nin sağ kanattan yaptığı ortada, Gaich’in kafa vuruşunu kaleci Mert Günok çıkardı.

Beraberlik golü ise 85. dakikada geldi. Kaluzinski’nin uzun pasında, Van de Streek topu ceza alanına çevirdi. Burada, Erdal Rakip savunmadan önce topu kaparak, sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve topu kaleci Mert’in üzerine göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

Karşılaşma sonucunda, takımlar sahadan birer puanla ayrıldı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

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