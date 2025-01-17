Trendyol Süper Lig: Atakaş Hatayspor 1 - 0 Galatasaray (İlk Yarı Sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 20. Haftasında İlk Yarı Sonucu
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Maçın Öne Çıkan Anları
9. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Yunus Akgün, rakiplerini çalımlayıp meşin yuvarlağı Berkan Kutlu'nun önüne bıraktı. Berkan’ın şutunda top az farkla auta gitti.
15. dakikada Galatasaray etkili atak geliştirdi. Akgün'ün pasıyla topla buluşan Torreira'nın şutu, direkten geri döndü.
28. dakikada ise Hatayspor, maçta öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rivas, topu kafayla kale sahasına indirdi. Oluşan karambolde Cemali Sertel, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
İlk yarı, Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.