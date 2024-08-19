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Trendyol Süper Lig: Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. İşte karşılaşmanın detayları.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 23:48
Trendyol Süper Lig: Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir Beraberlik

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maç, 1-1'lik eşitlikle sona ererken, büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Önemli Anlar

Karşılaşmanın 55. dakikasında, Hajradinovic'in ceza sahası önündeki dribblingi sonrası, topu Da Costa'ya aktardı. Da Costa'nın vuruşu, kaleci Erce Kardeşler tarafından güçlükle kurtarıldı ve top altıpasın önüne düştü. Ancak Hatayspor savunması, tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

60. dakikada, sağ kanattan etkili bir atak geliştiren Fall, penaltı noktasındaki arkadaşlarına pas verdi ama Hatayspor'un Kamil Ahmet Çörekçi, topu müdahale ederek uzaklaştırdı.

72. dakikada, Diack'ın güzel pası ile ceza sahasına giren Bamgboye, meşin yuvarlağı ortaladı ancak Okoronkwo, topa müdahale edemedi ve top dışarı gitti.

Son Dakikalar

88. dakikada Okoronkwo'nun pasıyla sağ flankta ilerleyen Bamgboye, topu uzak direğe göndermek istediği sırada kaleci Gianniotis, vuruşa müdahale ederek topu çelmeyi başardı.

Maçın son anlarında, 90+1. dakikada Kasımpaşa, korner atışından yararlandı. Erce Kardeşler’in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Da Costa, düzgün bir vuruşla topo ağlarla buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşma Sonucu

Karşılaşma, 1-1'lik sonuçla sona erdi ve her iki takım da puanları paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu Erce Kardeşler (1) maçta forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi (2) ile Kasımpaşalı Yasin Özcan (58) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Fernandes (sağda) ile Kasımpaşalı Neto (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Rui Pedro (14) ile Kasımpaşalı Sadiku (26) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Rui Pedro (14) ile Kasımpaşalı Sadiku (26) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Rui Pedro (14) ile Kasımpaşalı Sadiku (26) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hataysporlu Rui Pedro (14) ile Kasımpaşalı Sadiku (26) mücadele etti.

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