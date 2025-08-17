Trendyol Süper Lig: Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Etti — Rafa Silva Son Dakika Golü

Beşiktaş 2-1 Eyüpspor — Trendyol Süper Lig

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele boyunca her iki takım da gol fırsatları yakalarken galibiyeti getiren gol son anlarda geldi.

61. dakika: Joao Mario'nun ceza sahasının sol iç tarafından verdiği pasla topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, kaleci Felipe üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.

71. dakika: Orkun Kökçü'den gelen pasla kale alanı önünde topla buluşan Abraham, topu soluna bıraktı. Boştaki Rafa Silva'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

74. dakika: Rashica'nın ceza sahası sağ çaprazından Rafa Silva'ya gönderdiği topta, Rafa Silva'nın gelişine vuruşu savunmaya çarpıp dışarı gitti.

77. dakika: Kaleci Felipe oyunu paslaşarak başlatmak isterken Emrecan Terzi'den seken top Joao Mario'nun önüne düştü. Felipe'nin kalesinde olmadığını fark eden siyah-beyazlı oyuncu topu düzelterek şutunu çekti. Savunmadan seken topa Uduokhai kafa vurdu ancak kaleci Felipe gole izin vermedi.

83. dakika: Eyüpspor adına Emre Akbaba'nın sol çaprazdan çıkardığı topla buluşan Ampem'in şutunu kaleci Mert Günok çıkardı.

88. dakika: Taylan Bulut'un sağdan arka direğe yaptığı ortada Abraham'ın kafa vuruşunu kaleci Felipe engelledi.

89. dakika: Abraham'ın geriye bıraktığı topa Joao Mario penaltı noktasının solundan gelişine vurdu; soluna uzanan Felipe topu kontrol etti.

90+6. dakika — Gol: Rakip yarı sahada topu alan Paulista'nın pasında Rafa Silva sağdan içeri girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Sonuç: Beşiktaş maçı 2-1 kazanarak 2. haftada önemli bir galibiyet aldı.