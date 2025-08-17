DOLAR
40,86 0,09%
EURO
47,82 -0,09%
ALTIN
4.383,26 0%
BITCOIN
4.814.017,21 -0,09%

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Etti — Rafa Silva Son Dakika Golü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2. haftasında Rafa Silva'nın 90+6'daki golüyle Eyüpspor'u 2-1 yendi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 23:41
Trendyol Süper Lig: Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Etti — Rafa Silva Son Dakika Golü

Beşiktaş 2-1 Eyüpspor — Trendyol Süper Lig

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele boyunca her iki takım da gol fırsatları yakalarken galibiyeti getiren gol son anlarda geldi.

61. dakika: Joao Mario'nun ceza sahasının sol iç tarafından verdiği pasla topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, kaleci Felipe üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.

71. dakika: Orkun Kökçü'den gelen pasla kale alanı önünde topla buluşan Abraham, topu soluna bıraktı. Boştaki Rafa Silva'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

74. dakika: Rashica'nın ceza sahası sağ çaprazından Rafa Silva'ya gönderdiği topta, Rafa Silva'nın gelişine vuruşu savunmaya çarpıp dışarı gitti.

77. dakika: Kaleci Felipe oyunu paslaşarak başlatmak isterken Emrecan Terzi'den seken top Joao Mario'nun önüne düştü. Felipe'nin kalesinde olmadığını fark eden siyah-beyazlı oyuncu topu düzelterek şutunu çekti. Savunmadan seken topa Uduokhai kafa vurdu ancak kaleci Felipe gole izin vermedi.

83. dakika: Eyüpspor adına Emre Akbaba'nın sol çaprazdan çıkardığı topla buluşan Ampem'in şutunu kaleci Mert Günok çıkardı.

88. dakika: Taylan Bulut'un sağdan arka direğe yaptığı ortada Abraham'ın kafa vuruşunu kaleci Felipe engelledi.

89. dakika: Abraham'ın geriye bıraktığı topa Joao Mario penaltı noktasının solundan gelişine vurdu; soluna uzanan Felipe topu kontrol etti.

90+6. dakika — Gol: Rakip yarı sahada topu alan Paulista'nın pasında Rafa Silva sağdan içeri girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Sonuç: Beşiktaş maçı 2-1 kazanarak 2. haftada önemli bir galibiyet aldı.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 3-2 Alagöz Holding Iğdır FK — Buz ve Çavuş’un Değerlendirmesi
2
Fatih Kulaksız: 'Kaybettik ama Eyüpspor'un Mücadelesinden Memnunum' — Beşiktaş 2-1
3
Solskjaer: Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u 2-1 Yenerek Hak Etti
4
İmaj Altyapı Vanspor 1-0 Esenler Erokspor — Hakan Kutlu: 'Kazanmaya İstek Üst Düzey'
5
Şanlıurfaspor Sıfırdan Sezona Hazır: Bolu Kampı Tamamlandı
6
Manisa FK 2-1 Atakaş Hatayspor | Taşkın: 2008'li 4 Genç Sahada
7
Gençlerbirliği 1-0 Antalyaspor: Hüseyin Eroğlu'dan Maç Değerlendirmesi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar