Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor ve Net Global Sivasspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 30. Haftasında Büyülü Anlar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan paylaştı.

İlk Yarının Vuruşları

Maçın 49. dakikasında, Net Global Sivasspor'un sağ çaprazdaki atağında Bekir Turaç Böke ceza sahası dışından vuruş yaparak, Tarık Çetin müthiş bir refleksle topu kurtardı.

Rizespor'un Çabası ve Penaltı Kararı

64. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Varesanovic'in yaptığı ortada kaleci Ali Şaşal Vural topu elinden kaçırdı ve Zeqiri vuruşunu üst direğe takarak defansif bir tehlike yarattı.

Maçın 67. dakikasında, Emrecan Bulut'un içeri verdiği pas sonrası Moutoussamy topa müdahale ederek kornere göndermek istedi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası, hakem Oğuzhan Çakır topun Moutoussamy'nin eline çarptığını tespit ederek penaltı kararı verdi.

Berkay Özcan ile Rizespor Öne Geçti

70. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Berkay Özcan, yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturarak Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.

Son Dakikada Eşitlik

84. dakikada, Net Global Sivasspor, ceza sahası sağ çaprazında Simic'in pasında Murat Paluli ile eşitliği sağladı. Simic’in plase vuruşuyla top uzak köşeden filelere gitti: 1-1.

Karşılaşma, her iki takımın da puan paylaştığı 1-1'lik sonuçla sona erdi. Futbolseverler, bu nefes kesen maçı unutmayacak!