DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0,01%
BITCOIN
3.127.726,72 1,84%

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor ve Net Global Sivasspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:38
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor ve Net Global Sivasspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 30. Haftasında Büyülü Anlar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan paylaştı.

İlk Yarının Vuruşları

Maçın 49. dakikasında, Net Global Sivasspor'un sağ çaprazdaki atağında Bekir Turaç Böke ceza sahası dışından vuruş yaparak, Tarık Çetin müthiş bir refleksle topu kurtardı.

Rizespor'un Çabası ve Penaltı Kararı

64. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Varesanovic'in yaptığı ortada kaleci Ali Şaşal Vural topu elinden kaçırdı ve Zeqiri vuruşunu üst direğe takarak defansif bir tehlike yarattı.

Maçın 67. dakikasında, Emrecan Bulut'un içeri verdiği pas sonrası Moutoussamy topa müdahale ederek kornere göndermek istedi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası, hakem Oğuzhan Çakır topun Moutoussamy'nin eline çarptığını tespit ederek penaltı kararı verdi.

Berkay Özcan ile Rizespor Öne Geçti

70. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Berkay Özcan, yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturarak Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.

Son Dakikada Eşitlik

84. dakikada, Net Global Sivasspor, ceza sahası sağ çaprazında Simic'in pasında Murat Paluli ile eşitliği sağladı. Simic’in plase vuruşuyla top uzak köşeden filelere gitti: 1-1.

Karşılaşma, her iki takımın da puan paylaştığı 1-1'lik sonuçla sona erdi. Futbolseverler, bu nefes kesen maçı unutmayacak!

İLGİLİ HABERLER

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası İçin Slovakya'ya Gitti
2
Spor Toto, SMS Grup Efeler Ligi Play-Off İlk Maçında Altekma'yı Geçti
3
Çaykur Rizespor ve Sivasspor Arasında Kritik Bir Beraberlik
4
Arsenal, Everton Deplasmanında Kritik Puan Kaybı Yaşadı
5
Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu
6
Fenerbahçe Beko, Baskonia İle Zorlu Maça Çıkıyor
7
Trabzonspor Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul'a Hareket Etti

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor