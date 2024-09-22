DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.133.553,85 0,88%

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor ve Samsunspor İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor, ilk yarıyı 0-0 tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 18:00
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor ve Samsunspor İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, tarafların gol atamamasıyla 0-0 berabere sona erdi.

İlk Yarıda Öne Çıkan Anlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da tempolu bir oyun sergiledi. 15. dakikada, Hojer'in sol kanattan yaptığı etkili ortada, kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.

Devamında 21. dakikada, Muja'nın pasında topla buluşan Ntcham kaleyi yokladı ama kaleci Grbic bu şutu çeldi.

32. dakikada, Hadziahmetovic ceza sahası dışından vuruş yaptı fakat top az farkla üstten auta çıktı. 40. dakikada ise Sowe'un harika pasında, sol kanatta topla buluşan Taha Şahin ceza sahası önünden şutunu çekti ancak tekrar Okan Kocuk bu şutu da önledi.

İlk yarının sonuna gelindiğinde, her iki takımın da çabaları birlikte karşılıklı müdahaleler ile sona erdi ve devre 0-0 berabere tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor, Rizespor'u Deplasmanda Yendi
2
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ve Antalyaspor Beraber Kaldı
3
Kocaeli'de Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti
4
Türkiye'nin Rakibi Galler'in Aday Kadrosu Açıklandı
5
Gaziantep FK, Trabzonspor Mücadelesine Hazır
6
ABB FOMGET, Beşiktaş United Payment'i 2-0 ile Geçti
7
Enea Bastianini Emilia-Romagna Grand Prix'sini Kazandı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları