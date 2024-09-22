Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor ve Samsunspor İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, tarafların gol atamamasıyla 0-0 berabere sona erdi.

İlk Yarıda Öne Çıkan Anlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da tempolu bir oyun sergiledi. 15. dakikada, Hojer'in sol kanattan yaptığı etkili ortada, kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.

Devamında 21. dakikada, Muja'nın pasında topla buluşan Ntcham kaleyi yokladı ama kaleci Grbic bu şutu çeldi.

32. dakikada, Hadziahmetovic ceza sahası dışından vuruş yaptı fakat top az farkla üstten auta çıktı. 40. dakikada ise Sowe'un harika pasında, sol kanatta topla buluşan Taha Şahin ceza sahası önünden şutunu çekti ancak tekrar Okan Kocuk bu şutu da önledi.

İlk yarının sonuna gelindiğinde, her iki takımın da çabaları birlikte karşılıklı müdahaleler ile sona erdi ve devre 0-0 berabere tamamlandı.