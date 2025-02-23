Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0-2 Adana Demirspor (İlk Yarı Sonucu)

Corendon Alanyaspor vs Adana Demirspor: İlk Yarıya Damga Vuran 2 Gol

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında gerçekleşen Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor karşılaşması, ilk yarıda konuk ekip Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın henüz 11. dakikasında Alanyaspor'un sol kanattan oluşturduğu atakta, Lima arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Aliti kafa vuruşu yaptı; ancak kaleci Vedat Karakuş, topu önlemeyi başardı. Dönen topa gelişine vuran Sporar'ın şutunda da Vedat gole izin vermedi.

İlk yarıda 17. dakikada Alanyaspor, Yusuf Özdemir'in pasıyla buluşan Balkovec'in şutu ile net bir fırsatı değerlendiremedi; meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Adana Demirspor, ilk golünü kaydetti. Sağ kanattan gelişen atakta Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada, Alioui topu kontrol ederek pasını Tayfun Aydoğan'a aktardı. Tayfun’un şutunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü ve Yusuf Barası önündeki meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

37. dakikada ise Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Ali Yavuz Kol'un yaptığı ortada, iyi yükselen Yusuf Barası, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 0-2.

Maçın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.