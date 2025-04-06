DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0%
BITCOIN
3.116.528,84 0,71%

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0 - Sipay Bodrum FK 1

Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK, Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:46
Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0 - Sipay Bodrum FK 1

Trendyol Süper Lig’de Zorlu Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi. Bu önemli karşılaşma, konuk takım Sipay Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçın 62. dakikasında, Bodrum FK'dan Seferi, sağ kanattan etkili bir atakla son çizgide kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı ancak kaleci, vuruşunu başarısız kıldı ve topu çıkarmayı başardı.

67. dakikada, Bardhi sol kanattan gelen bir atakta çaprazdan şut çekti fakat top az farkla üstten auta gitti.

Mücadelenin 81. dakikasında Sipay Bodrum FK, maçta öne geçti. Bardhi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, topa iyi yükselen Ali Aytemur, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Sonuç olarak, mücadelede Sipay Bodrum FK, 1-0 galip gelerek önemli bir üç puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK, Gain Park Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK, Gain Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyasporlu oyuncu Sporar (sağda), Bodrum FK oyuncusu Taylan Antalyalı (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK, Gain Park Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK, Gain Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyasporlu oyuncu Sporar (sağda), Bodrum FK oyuncusu Taylan Antalyalı (solda) ile mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da 20. Uluslararası Runtalya Maratonu Tamamlandı
2
Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası: 6 Türkiye Rekoru Kırıldı
3
Trendyol 1. Lig'de Golsüz Beraberlik: Ümraniyespor ve Pendikspor Puanları Paylaştı
4
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Kocaeli'de Tamamlandı
5
Hentbol Süper Lig'de Spor Toto, Güneysu'yu Yenerek Sezonu Tamamladı
6
Arsenal'de Gabriel Magalhaes Sezonu Kapattı
7
Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Tamamlandı

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor