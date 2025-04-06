Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0 - Sipay Bodrum FK 1

Trendyol Süper Lig’de Zorlu Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi. Bu önemli karşılaşma, konuk takım Sipay Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçın 62. dakikasında, Bodrum FK'dan Seferi, sağ kanattan etkili bir atakla son çizgide kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı ancak kaleci, vuruşunu başarısız kıldı ve topu çıkarmayı başardı.

67. dakikada, Bardhi sol kanattan gelen bir atakta çaprazdan şut çekti fakat top az farkla üstten auta gitti.

Mücadelenin 81. dakikasında Sipay Bodrum FK, maçta öne geçti. Bardhi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, topa iyi yükselen Ali Aytemur, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Sonuç olarak, mücadelede Sipay Bodrum FK, 1-0 galip gelerek önemli bir üç puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK, Gain Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyasporlu oyuncu Sporar (sağda), Bodrum FK oyuncusu Taylan Antalyalı (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK, Gain Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyasporlu oyuncu Sporar (sağda), Bodrum FK oyuncusu Taylan Antalyalı (solda) ile mücadele etti.