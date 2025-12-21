DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.766.137,79 0,26%

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 2-0 Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig 17. hafta: Corendon Alanyaspor, Alanya Oba'da Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Goller Hwang (13') ve Güven Yalçın (58').

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:47
Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 2-0 Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 2-0 Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakika: Hwang attığı golle takımını öne geçirdi.

58. dakika: Sağ kanattan gelişen atakta Hwang’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın’ın sert şutunda top ağlarla buluştu. Skor 2-0.

82. dakika: Merkezden gelişen atakta Balkovec’in uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu son anda kornere çeldi.

88. dakika: Soldan gelişen atakta ceza sahasına giren Ruan’un şutunu kaleci Grbic kurtardı.

Stat ve hakemler

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu

Kadrolar

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Ruan, Batuhan Yavuz (dk. 90+3), Efecan Karaca (Ogundu dk. 68), Hwang (Baran Moğultay dk. 84), Güven Yalçın (Hagi dk. 68)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Victor, Mehmet Öz, Hüseyin Şen, Yusuf Can Kandemir

Teknik Direktör: Joao Pereira

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio (Burhan Ersoy dk. 87), Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho (Barış Kalaycı dk. 82), Kranevitter, Marius Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana (Gray dk. 87)

Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Muhammed Kadıoğlu, Alper Emre Demirkol, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Detaylar

Goller: Hwang (dk. 13), Güven Yalçın (dk. 58) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Hwang, Ruan (Alanyaspor), Esgaio (Fatih Karagümrük)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FATİH...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FATİH KARAGÜMRÜK'Ü 2-0 MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FATİH...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Joao Pereira: 'Daha fazla puan toplamayı bekliyordum' — Alanyaspor 2-0 Karagümrük
2
Atılay Canel: 'Teknik ekip olarak görevi bıraktık' — Fatih Karagümrük yeniden yapılanıyor
3
Eczacıbaşı Dynavit Aydın'da Set Vermedi: 3-0
4
TFF 2. Lig: Fethiyespor 0-0 Mardin 1969 — 17. Hafta
5
600 Kilometre Kat Edip Tokat Belediyespor'u Tek Başına Destekledi
6
Ağrı Kadın Futbol Takımı Silopi’den 3-2'lik Zaferle Döndü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025