Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 2-0 Fatih Karagümrük
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
13. dakika: Hwang attığı golle takımını öne geçirdi.
58. dakika: Sağ kanattan gelişen atakta Hwang’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın’ın sert şutunda top ağlarla buluştu. Skor 2-0.
82. dakika: Merkezden gelişen atakta Balkovec’in uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu son anda kornere çeldi.
88. dakika: Soldan gelişen atakta ceza sahasına giren Ruan’un şutunu kaleci Grbic kurtardı.
Stat ve hakemler
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu
Kadrolar
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Ruan, Batuhan Yavuz (dk. 90+3), Efecan Karaca (Ogundu dk. 68), Hwang (Baran Moğultay dk. 84), Güven Yalçın (Hagi dk. 68)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Victor, Mehmet Öz, Hüseyin Şen, Yusuf Can Kandemir
Teknik Direktör: Joao Pereira
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio (Burhan Ersoy dk. 87), Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho (Barış Kalaycı dk. 82), Kranevitter, Marius Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana (Gray dk. 87)
Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Muhammed Kadıoğlu, Alper Emre Demirkol, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Detaylar
Goller: Hwang (dk. 13), Güven Yalçın (dk. 58) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Efecan Karaca, Hwang, Ruan (Alanyaspor), Esgaio (Fatih Karagümrük)
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FATİH KARAGÜMRÜK'Ü 2-0 MAĞLUP ETTİ.