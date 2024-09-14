Trendyol Süper Lig'de 158 Transfer Gerçekleşti

Trendyol Süper Lig Transfer Dönemi

2024-25 sezonunda Trendyol Süper Lig'de mücadele eden takımlar, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi.

16 Kulüpten 158 Transfer

Toplam 16 kulüp, bu süreçte 158 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Bu transferler, takımların yeni sezona güçlü bir başlangıç yapma hedefini yansıtıyor.

Öne Çıkan Takımlardan Biri: Gaziantep FK

Gaziantep FK, bu dönemde en fazla transfer gerçekleştiren takımlardan biri oldu. Takım, kadrosunu güçlendirmek için 82 futbolcuyla yeni sözleşmelere imza attı.

Trendyol Süper Lig, futbolseverler için heyecan dolu bir sezon vaat ediyor. Transferlerin ardından takımların performansı merakla bekleniyor.