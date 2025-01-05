Trendyol Süper Lig'de 18. Hafta Heyecanı: Fenerbahçe Zirve Takibini Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'de 18. Hafta Mücadelesi
Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi, 3 kritik maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 39'a çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.
Diğer Karşılaşmalar ve Sonuçlar
Günün diğer futbol karşılaşmalarında ise:
- Kasımpaşa, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
- Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor ile 1-1 eşitliği sağladı.
18. Haftanın Sonuçları
Sezonun 18. haftasında elde edilen sonuçlar şu şekilde:
- Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 1-1
- Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
- Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: 0-1
- Onvo Antalyaspor - İkas Eyüpspor: 1-4
- Galatasaray - Göztepe: 2-1
- Reeder Samsunspor - Trabzonspor: 2-1
- Kasımpaşa - Gaziantep FK: 2-2
- Sipay Bodrum FK - Bellona Kayserispor: 1-1
- Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: 2-1
Puan Durumu
Güncellenen puan durumu şu şekilde:
1. GALATASARAY 17 15 20 49 2. FENERBAHÇE 17 12 32 41 3. REEDER SAMSUNSPOR 17 10 34 31 4. İKAS EYÜPSPOR 18 8 42 29 5. GÖZTEPE 17 8 45 32 6. BEŞİKTAŞ 17 7 46 27 7. RAMS BAŞAKŞEHİR 17 7 55 25 8. GAZİANTEP 17 6 47 -22 9. KASIMPAŞA 17 4 49 -12 10. CORENDON ALANYASPOR 17 5 66 -20 11. ÇAYKUR RİZESPOR 17 6 38 -9 12. ONVO ANTALYASPOR 17 6 32 -11 13. TÜMOSAN KONYASPOR 17 5 57 -6 14. TRABZONSPOR 17 4 76 11 15. NET GLOBAL SİVASSPOR 17 5 48 -7 16. BELLONA KAYSERİSPOR 17 3 77 -16 17. SİPAY BODRUM FK 17 4 31 -10 18. ATAKAŞ HATAYSPOR 17 6 15 -9 19. ADANA DEMİRSPOR 17 2 61 -25 (3 puan silme cezası)
19. Haftanın Programı
19. hafta maçlarının programı ise şöyle:
- 11 Ocak Cumartesi:
- 13.30 Bellona Kayserispor - Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)
- 16.00 Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor (Mersin)
- 19.00 Beşiktaş - Sipay Bodrum FK (Tüpraş)
- 12 Ocak Pazar:
- 13.30 Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
- 16.00 Trabzonspor - Onvo Antalyaspor (Papara Park)
- 19.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor (Gaziantep)
- 19.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
- 13 Ocak Pazartesi:
- 20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 20.00 Göztepe - Kasımpaşa (Gürsel Aksel)