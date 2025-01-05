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Trendyol Süper Lig'de 18. Hafta Heyecanı: Fenerbahçe Zirve Takibini Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig 18. hafta sonuçlandı. Fenerbahçe, Hatayspor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 21:41
Trendyol Süper Lig'de 18. Hafta Heyecanı: Fenerbahçe Zirve Takibini Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'de 18. Hafta Mücadelesi

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi, 3 kritik maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 39'a çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.

Diğer Karşılaşmalar ve Sonuçlar

Günün diğer futbol karşılaşmalarında ise:

  • Kasımpaşa, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
  • Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor ile 1-1 eşitliği sağladı.

18. Haftanın Sonuçları

Sezonun 18. haftasında elde edilen sonuçlar şu şekilde:

  • Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 1-1
  • Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
  • Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: 0-1
  • Onvo Antalyaspor - İkas Eyüpspor: 1-4
  • Galatasaray - Göztepe: 2-1
  • Reeder Samsunspor - Trabzonspor: 2-1
  • Kasımpaşa - Gaziantep FK: 2-2
  • Sipay Bodrum FK - Bellona Kayserispor: 1-1
  • Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: 2-1

Puan Durumu

Güncellenen puan durumu şu şekilde: 

1. GALATASARAY   17  15  20  49 2. FENERBAHÇE   17  12  32  41 3. REEDER SAMSUNSPOR  17  10  34  31 4. İKAS EYÜPSPOR   18  8   42  29 5. GÖZTEPE  17  8   45  32 6. BEŞİKTAŞ  17  7   46  27 7. RAMS BAŞAKŞEHİR  17  7   55  25 8. GAZİANTEP  17  6   47  -22 9. KASIMPAŞA  17  4   49  -12 10. CORENDON ALANYASPOR  17  5  66  -20 11. ÇAYKUR RİZESPOR  17  6  38  -9 12. ONVO ANTALYASPOR  17  6  32  -11 13. TÜMOSAN KONYASPOR  17  5  57  -6 14. TRABZONSPOR  17  4  76  11 15. NET GLOBAL SİVASSPOR  17  5  48  -7 16. BELLONA KAYSERİSPOR  17  3  77  -16 17. SİPAY BODRUM FK  17  4  31  -10 18. ATAKAŞ HATAYSPOR  17  6  15  -9 19. ADANA DEMİRSPOR  17  2  61  -25  (3 puan silme cezası)

19. Haftanın Programı

19. hafta maçlarının programı ise şöyle:

  • 11 Ocak Cumartesi:
    • 13.30 Bellona Kayserispor - Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)
    • 16.00 Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor (Mersin)
    • 19.00 Beşiktaş - Sipay Bodrum FK (Tüpraş)
  • 12 Ocak Pazar:
    • 13.30 Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
    • 16.00 Trabzonspor - Onvo Antalyaspor (Papara Park)
    • 19.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor (Gaziantep)
    • 19.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
  • 13 Ocak Pazartesi:
    • 20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
    • 20.00 Göztepe - Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

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